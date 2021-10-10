Haber Giriş: 10 Ekim 2021 Pazar 23:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Cemal Şenol'un kullandığı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Hüseyinbeyli Kavşağı'nda Duran Gün idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki Dilek, Melike, Sude Özge Şenol ve Cemile Agçe yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi ile özel hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Etiketler: Trafik Kazası
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