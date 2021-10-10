Haber Giriş: 10 Ekim 2021 Pazar 20:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de 4 otomobil çarpıştı: 2'si ağır 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de 4 otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 6 yaralıdan 2'sinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Melikgazi İlçesi Altınoluk Mahallesi Sakar Eşmecik Caddesi'nde sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 2 otomobil çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, seyir halindeki 2 otomobile çarparak durabildi. Olayın ardından bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
2'si ağır 6 yaralı
Kazada yaralanan 2'si ağır 6 yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kısa süreliğine trafiğe kapatılan kara yolu, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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