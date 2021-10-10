Haber Giriş: 10 Ekim 2021 Pazar 18:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuş gözlemcilerinden Mileyha Sulak Alanı'nın kirletilmesine tepki
[Fotoğraf: AA]
Kuş gözlemcileri, Hatay'ın Samandağ ilçesinde, çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Sulak Alanına moloz ve çöp dökülmesine tepki gösterdi.
Kuş gözlemcisi Emin Yoğurtcuoğlu, Mileyha Sulak Alanı çevresine dökülen pisliklerin kuşları rahatsız ettiğini ve onların alandan uzaklaşmasına neden olduğunu söyledi.
"Biz buraya denetim mekanizması istiyoruz"
Mileyha Sulak Alanı'nın Türkiye'nin en önemli yerlerinden biri olduğunu belirten Yoğutcuoğlu, "Biz buraya denetim mekanizması istiyoruz. Güvenlik kameraları ve 7 gün 24 saat nöbet tutacak insanların olması gerekiyor. Bekçi ve zabıta olabilir. Buranın girişinin çıkışının belli edilmesini istiyoruz. Bu yapılmadığı takdirde maalesef her türlü tehdide açık" dedi.
Yoğutcuoğlu, Mileyha Sulak Alanı ve çevresinin korunması adına bir an önce somut adımların atılması gerektiğinin altını çizdi.
Son Haberler
- 19:47
- 19:42
- 19:32
- 19:08
- 18:27
Sıradaki Haber
Hatay'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz