Kuş gözlemcisi Emin Yoğurtcuoğlu, Mileyha Sulak Alanı çevresine dökülen pisliklerin kuşları rahatsız ettiğini ve onların alandan uzaklaşmasına neden olduğunu söyledi.

"Biz buraya denetim mekanizması istiyoruz"

Mileyha Sulak Alanı'nın Türkiye'nin en önemli yerlerinden biri olduğunu belirten Yoğutcuoğlu, "Biz buraya denetim mekanizması istiyoruz. Güvenlik kameraları ve 7 gün 24 saat nöbet tutacak insanların olması gerekiyor. Bekçi ve zabıta olabilir. Buranın girişinin çıkışının belli edilmesini istiyoruz. Bu yapılmadığı takdirde maalesef her türlü tehdide açık" dedi.

Yoğutcuoğlu, Mileyha Sulak Alanı ve çevresinin korunması adına bir an önce somut adımların atılması gerektiğinin altını çizdi.