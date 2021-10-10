Haber Giriş: 10 Ekim 2021 Pazar 18:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Yayladağı ilçesine bağlı Dağdüzü mevkisinde, zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
3 hektar zeytinlik alan zarar gördü
İhbar üzerine, bölgeye 4 arazöz ile 15 kişilik ekip sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, 3 hektar zeytinlik alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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