Haber Giriş: 10 Ekim 2021 Pazar 17:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Maske takmadıkları için uyaran minibüs şoförünü bıçakladılar
[Fotoğraf: AA]
Kars'ta bindikleri minibüste maske takmaları konusunda kendilerini uyaran sürücüyü bıçaklayarak kaçan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Harakani Devlet Hastanesi hattında çalışan minibüs şoförü Orhan G., araca binen 4 yolcudan bazılarına maskelerini takmaları uyarısında bulundu.
Buna rağmen maske takmayan Y.A., M.A., H.G. ve O.G. sürücü ile tartışmaya başladı.
Kavganın büyümesi üzerine 4 yolcu, Orhan G'ye bıçakla saldırdı. Ağır yaralanan sürücü, Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gözaltına alındılar
Olay yerinden kaçan şüpheliler, polis ekiplerince yürütülen çalışma sonucu gözaltına alındı.
Orhan G, Kars'taki müdahalenin ardından Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Etiketler: Kars Koronavirüs Tedbirleri Maske Toplumsal Şiddet
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