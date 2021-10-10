Haber Giriş: 10 Ekim 2021 Pazar 19:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da iki otomobil çarpıştı: 11 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Güneysınır ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
İlçeye bağlı Karasınır Mahallesi yakınlarında, Necmettin Acar idaresindeki otomobil, yabancı uyruklu Fornus Nebat'ın kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki 5'i çocuk 9 kişi yaralandı.
Olay yerine gelen ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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