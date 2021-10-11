Haber Giriş: 11 Ekim 2021 Pazartesi 02:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu'nda tıra çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
Anadolu Otoyolu'nun Maşukiye Mahallesi mevkisi İstanbul yönünde, M.Y. idaresindeki üzüm yüklü kamyonet, henüz belirlenemeyen emniyet şeridinde duran T.G. yönetimindeki tıra çarptı.
Araçta sıkışan kamyonet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza nedeniyle yoğunluk oluşan otoyolun İstanbul yönünde, trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.
Etiketler: Trafik Kazası
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