Haber Giriş: 17 Mayıs 2022 Salı 10:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da terör operasyonu: Eski HDP İl Başkanı gözaltında
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, bir dönem HDP il başkanlığı yapan şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda kentte operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütüne üye olduğu öne sürülen M.V'yi gözaltına aldı.
2009-2013 yılları arasında HDP Adıyaman İl Başkanlığı yaptığı öğrenilen şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Etiketler: Terör Örgütü Adıyaman
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