Adıyaman'ın Tut ilçesindeki sel önüne ne kattıysa sürükledi. Reşadiye Mahallesi'nde Tekdal ve Sarıkaya ailelerinin konteyneri de şiddetli akıntının karşısında duramadı.

Deprem nedeniyle dere kenarındaki bahçeye yerleştirilen konteyner de sele kapıldı. Konteynerde kalan 12 kişiden 8'i kendi imkanlarıyla kurtuldu. 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

2 aylık hamile olan Fatma Tekdal ile bir buçuk yaşındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal ise kayıp.

Anne ve kızını bulmak için tüm imkanlar seferber edildi. Konteynerin sele kapıldığı ilk noktadan başlayan çalışmalar yoğun şekilde sürüyor. Selin çekilmesiyle oluşan balçık alanlar taranıyor.

Bu çalışmaların en önemli ayağı polis ve jandarma ekipleri oluşturuyor. İşte onlar bütün gün sahadalar ve ellerinde görmüş olduğunuz uzun çubuklarla kilometrelerce karelik alanı tarıyorlar.

25 kilometrelik alana yayılan arama faaliyetlerinde bin kişilik ekip görev yapıyor. Ömerova deresi yatağında yoğunlaşan arama kapsamında dere yatağı genişletildi.

Ekipler iş makinelerinin de yardımıyla bir ize ulaşmaya çalışıyor.

Kamera: Faruk Ayaz