Kahramanmaraş merkezli depremlerde İslahiye ilçesi kırsalındaki İdilli Mahallesi'nde bulunan 2 dağ, kopan kaya ve toprak parçalarının dere yatağını doldurması sonucu birleşerek dere yatağında doğal göl oluşturdu.

Gaziantep ve çevresinde 2 gündür etkili olan sağanak nedeniyle doğal gölün su seviyesi yükselirken, ilçede alarma geçildi.

Göl çevresinde bulunan yaklaşık 5 köy boşaltılarak, köylüler ilçedeki askeriye ve sağlam yurt binalarına yerleştirildi. Doğal gölün su seviyesi, gece boyunca devam eden sağanak ve dolunun ardından taşma noktasına ulaştı.

Bölgedeki yağışların pazartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.