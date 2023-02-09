Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor.

UMKE tarafından Altınşehir İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde yaklaşık 400 metrekare alan üzerine sahra hastanesi kuruldu.

Kentteki kadın doğum hastanesinin bahçesine de yeni bir sahra hastanesi kurulması için çalışmaların sürdüğü, 8 üniteli hastanenin cerrahi müdahaleye ve yaz-kış şartlarına uygun olacağı belirtildi.

Muğla UMKE ekibinden Oktay Yaşar, AA muhabirine, Sağlık Bakanlığı olarak Adıyaman'da depremden etkilenen vatandaşlar için mobil sağlık hastanesi kurduklarını söyledi.

Yaşar, 8 üniteden oluşan hastanede ameliyathane, yoğun bakım ve acil servis bölümünde vatandaşlara hizmet verileceğini ifade etti.