Adıyaman’da baraj ve göletlerin doluluk oranı geçen yıl ocak ayında yüzde 100’e ulaşmıştı. 2020 yılında da yağışların fazla olması nedeniyle barajların doluluk oranı yüzde 90 seviyelerinde kalmıştı. Bu yıl ise ülke genelinde yaşanan kuraklık Adıyaman'ı da etkiledi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Barajlarda su seviyeleri dip seviyelere düşerken, Çamgazi Barajı'nda su seviyesi yüzde 30'lara geriledi. Geçen yılın aynı ayında suyla dolu olan baraj 70-80 metre kadar çekildi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Yağış azlığı ve beraberindeki kuraklık, bu dönemde gübreleme yapamayan üreticiyi olumsuz etkiliyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, çiftçilerin sulama sistemi olarak damlama sulama sistemi kullanmasını tavsiye etti ve şunları kaydetti:

“İlimizde kuraklık had safhaya ulaştı. Bugün biz burada Çamgazi Barajımızın içerisindeyiz. Şu anda suların en az 70-80 metre çekildiğini görüyoruz. Bulunduğumuz noktanın bu mevsimde sular altında olması gerekirken, yağışların olmayışından dolayı ciddi su çekilmesi var. Buna bağlı olarak da çiftçiler tedirgin. Çamgazi Barajı’nın bu ayda yüzde 80 doluluk oranına ulaşması gerekirken, yağmurların olmayışından dolayı şuanda yüzde 30 sevilerine kadar düştü.”