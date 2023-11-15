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Türkiye
AA 15.11.2023 11:24

Adıyaman'da inşaat ustası çizdiği resimlerle konteynerleri süslüyor

Depremlerinin etkilediği Adıyaman'da inşaat ustası Sefer İpek, yaptığı resimlerle depremzedeler için kurulan konteynerleri süslüyor.

Adıyaman'da inşaat ustası çizdiği resimlerle konteynerleri süslüyor

İpek, 2012 yılında geçirdiği kazada elinden yaralandı. Çalışamadığı dönemde resim sanatına yönelen İpek, herhangi bir eğitim almadığı halde çizim yapmaya başladı.

Depremde evi hasar gören ve konteyner kente yerleşen İpek, haftanın bir günü çizimlerini çocuklarla sürdürüyor.

İnşaat ustası Sefer İpek, 2012 yılındaki kaza sonrasında evde bulunduğu sürede resim çizmeye başladığını anlattı.

Eğitim almadan kendini resimde geliştirdiğini belirten İpek, şöyle konuştu:

"Kendi hatamı bularak düzeltip o şekilde kendimi geliştirdim. Şu an inşaatta çok güzel para kazanıyorum. Çocukların heyecanını, mutluluğunu görünce kendi kendime dedim ki işi bırakıp burada gönüllü olarak resim çizip çocukları mutlu edeyim. Burada yetim, öksüz çocuklar var onların mutluluğu benim için çok önemli. O duyguyu para ile satın alamazsınız. Ben her türlü resim çiziyorum burada ise çocuklar için bazı çizgi kahramanlarını, atamız Atatürk'ü çizdim."

Çizdiği resimlerin beğenildiğini, inşaat ustası olduğunu duyanların şaşırdığını dile getiren İpek, konteyner kentte gönüllü olarak bir süre daha resimler çizeceğini kaydetti.

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