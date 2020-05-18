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Adıyaman'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Adıyaman'da aynı aileden 5 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Siteler Mahallesi'nde yaşayan 9 kişilik Çavuş ailesinin 5 ferdi iftar sonrası rahatsızlandı.
Mide bulantısı ve istifra şikayetleri üzerine aile, sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Çavuş ailesinden 5 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan aile bireylerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Adıyaman gıda zehirlenmesi siteler mahallesiSon Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 02:35
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