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Sokak köpeğini bıçaklayarak öldüren şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Samsun'un İlkadım ilçesinde sokak köpeğini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
İddiaya göre, Zeytinlik Mahallesi'nde 31 yaşındaki N.D. sokak köpeğini bıçaklayarak öldürdü.
N.D'nin sokak köpeğini öldürdüğünü gören mahalle sakinleri ile zanlı arasında tartışma çıktı.
İhbar üzerine olay yerine giden polis ve bekçi ekipleri N.D'yi yakaladı.
İlyasköy Polis Merkezi'ne götürülen şüpheli, "Sokak köpeğine kötü muamele ederek ölümüne sebep olmak" suçundan hakkında işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Samsun İlkadım Sokak köpeğiSon Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 00:48
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