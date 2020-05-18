Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi Sağlık Çıkmaz Sokakta ikamet eden Gülçek ailesinden bir kişinin kalp krizi sonucu vefat etmesi üzerine il dışından gelen kardeşi Van’a girişte filyasyon ekipleri tarafından gerekli işlemleri yapılarak evinde 14 gün karantina altında izoleye alındı.

Ancak ailenin taziye kurmamasına rağmen yakın akrabalar cenaze evinde bir araya gelerek sosyal mesafe kurallarına aykırı davrandı.

İl dışından kardeşinin vefatı üzerine Van’a gelen kişinin geçtiğimiz cuma günü rahatsızlanarak hastaneye başvurması üzerine yapılan koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıkınca sağlık ekipleri aile fertleri ve cenaze evine gelenlere test yaptı.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Gülçek ailesinin Edremit İlçesi Eminpaşa Mahallesi Sağlık Çıkmaz Sokakta ikamet eden fertlerinden 9, yine aynı aileden İpekyolu İlçesi Yalınağaç Mahallesinde ikamet edenlerden de 3 kişide COVID-19 virüsü tespit edildi.

Filyasyon ekiplerinin hasta şahıs ile temesta olanların tespitine yönelik yaptığı araştırmalarda şimdiye kadar 232 kişiye ulaşılarak test yapıldı.

Van'ın İpekyolu ilçesindeki Ortanca Mahallesi'nde taziyeyle bağlantılı vaka sayıları hızla artmış, 103 kişide virüs tespit edilmişti.