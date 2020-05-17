Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Akhisar ilçesi sınırlarında av yapıldığı bilgisini aldı.

Jandarma ekiplerinin operasyonuyla av tüfeği, fener ve diğer av malzemeleriyle yakalanan 5 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri ve kaçak avlandıkları gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.