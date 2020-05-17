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Manisa'da kısıtlamaya rağmen avlanan 5 kişiye ceza
[Fotoğraf: Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü]
Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek ava çıktıkları belirlenen 5 kişiye para cezası verildi.
Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Akhisar ilçesi sınırlarında av yapıldığı bilgisini aldı.
Jandarma ekiplerinin operasyonuyla av tüfeği, fener ve diğer av malzemeleriyle yakalanan 5 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri ve kaçak avlandıkları gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.
Etiketler: Manisa koronavirüs covid 19Son Güncelleme: 17 Mayıs 2020 Pazar 22:26
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