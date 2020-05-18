Saat 21.30 sıralarında Turgutlu Mahallesi sakinleri, ormanlık alandan yükselen alevleri görünce durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı söndürme ekipleri, bölgeye sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına müdahale için Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerde destek olarak gönderildi.

Yangının sarp arazide olması nedeniyle ekipler, müdahale etmekte güçlük çekti. Ekipler, yangını söndürmek için çalışmalara devam ediyor.

Kozan'da bir gün önce de orman yangını çıkmıştı.