Adıyaman'da geceden beri etkili olan ve saatteki hızı 30 kilometreye kadar çıkan rüzgar önüne ne kattıysa sürükledi.

Olayın yaşandığı sitenin yanında bulunan baraka, rüzgarın hızına dayanamadı. Sac ile kaplı barakanın bir kısmı rüzgarla birlikte sürüklendi. Baraka parçası o esnada apartmandan çıkan Sehtap Başsebzeci’nin üzerine doğru ilerledi. Araçları ezerek ilerleyen sac, Sehtap Başsebzeci’yi yaraladı.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Fırtına nedeniyle savrulan sac, park halindeki 5 aracın da hasar görmesine neden oldu.

Polis konuyla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA