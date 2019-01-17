Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında, Tekirdağ'a bağlı Malkara ilçesinin güneyinden başlayıp Çanakkale-Gelibolu Yarımadası'na uzanan ve Sütlüce ile Şekerkaya mevkileri arasında Çanakkale Boğazı'nı geçerek Lapseki'ye ulaşan kesimde, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Projesi yer alıyor.

Daelim-Limak-SK-Yapı Merkez tarafından oluşturulan Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme AŞ tarafından hayata geçirilen proje kapsamında 88 kilometre yol ve 13 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometre uzunluğundaki otoyol kesimi ve Çanakkale Boğazı'nı geçecek otoyol köprüsü, yap-işlet-devret yöntemiyle yapılıyor.

Kule keson temellerinin inşaatı tamamlandı

Avrupa ve Asya yakalarında köprünün kule ayaklarının oturacağı deniz tabanına, çapları 2,5 metre olan toplam 368 demir kazık çakıldı.

Gelibolu ilçesi Sütlüce köyü sınırları içindeki şantiyede bulunan kuru havuzda yapılan kule keson temellerinin inşaatı da tamamlandı.

Asya Yakası'ndaki kule ayağına ait keson temeli, saat 06.00'da içi su doldurulan kuru havuzdan römorkörler tarafından çekilerek, denizle buluşturuldu.

Denizle buluşturulacak

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımıyla yarın düzenlenecek törenle de 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Avrupa tarafındaki kule kesonu, kuru havuzdan ıslak havuza geçirilerek denizle buluşturulacak.

Genişliği 74 metre, uzunluğu 83,3 metre, yüksekliği 16 metre ve ağırlığı yaklaşık 50 bin ton olan söz konusu kule kesonunun, aynı şantiye içinde bulunan yaklaşık 400 metre mesafedeki ıslak havuza alınması çalışmasının yaklaşık 18 saatte tamamlanması bekleniyor.

Kaynak: AA