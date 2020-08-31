Haber Giriş: Kaynak: AA
Adıyaman'da 51 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 51 ev karantinaya alındı.
Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 51 evde karantina uygulaması başladı.
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