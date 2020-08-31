Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 24-30 Ağustos tarihleri arasında terör örgütleri PKK/KCK ile FETÖ/PYD'ye yönelik operasyonlarda 7 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.

Öte yandan ikna edilerek teslim olan PKK/KCK'lı 2 teröristin emniyetteki işlemleri sürüyor.