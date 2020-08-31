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Gümrükte 5 bin kaçak COVID-19 test kiti ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Şırnak'ta gümrük kaçağı 5 bin yeni tip koronavirüs test kiti ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.
Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü'nce 24-30 Ağustos'ta il merkezi ve ilçelerde kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 37,68 gram metamfetamin, 4,73 gram esrar, 119,62 gram eroin, 2,07 gram kokain, gümrük kaçağı 5 bin 20 COVID-19 test kiti, 420 paket kaçak sigara, 246 cep telefonu, 21 kilogram tütün ve sahte dolar ele geçirildi, 43 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: test kiti şırnak koronavirüs gümrük kaçağıSon Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 12:49
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