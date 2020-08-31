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Nallıhan'daki orman yangını kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, dün ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.
Ankara Nallıhan'da ormanlık alanda, dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden bölge sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkan yangını söndürme çalışmaları, aralıksız sürdü.
Yangın kontrol altına alındı
Alevlere, 18 tanker, arazöz, kube yüklü destek aracı, paletli iş makinesi, 2 dozer, 2 greyder, 2 ekskavatör, loder ve 2 hidromek JCB araçlarıyla müdahale edildi.
Yangın bugün kontrol altına alındı.
Etiketler: orman yangını nallıhanSon Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 12:09
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