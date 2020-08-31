Haber Giriş: Kaynak: AA
Samsun'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Bafra ilçesindeki tesiste çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Samsun Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin tesisteki diğer bölümlere sıçramasıyla yangın büyüdü.
[Fotoğraf: AA]
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Fabrikanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.
Yangına Bafra Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra fabrika işçileri de müdahale ediyor.
Etiketler: yangın Samsun geri dönüşüm fabrikası bafraSon Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 13:05
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