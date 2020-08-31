Samsun Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin tesisteki diğer bölümlere sıçramasıyla yangın büyüdü.

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Olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Fabrikanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Yangına Bafra Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra fabrika işçileri de müdahale ediyor.