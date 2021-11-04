Haber Giriş: 4 Kasım 2021 Perşembe 15:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 46 eve koronavirüs karantinası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'da COVID-19 vakalarının artması üzerine 46 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya aldı.
Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 46 ev karantinaya alındı.
Etiketler: Adıyaman Koronavirüs Karantina
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