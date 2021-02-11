Haber Giriş: 11 Şubat 2021 Perşembe 13:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 39 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.
Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 39 evde karantina uygulanmasına karar verildi.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Koronavirüs Karantina
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