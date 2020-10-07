Haber Giriş: Kaynak: AA
Adıyaman'da 166 eve karantina kararı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'da son 2 günde 166 evde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.
Karar doğrultusunda son 2 günde farklı mahallelerdeki 166 ev karantinaya alındı.
Etiketler: Adıyaman koronavirüs covid-19 karantinaSon Güncelleme: 7 Ekim 2020 Çarşamba 17:14
Son Haberler
- 17:43
- 17:44
- 17:40
- 17:43
- 17:31
Sıradaki Haber
Galata Kulesi yeniden ziyaretçilerini ağırlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz