Haber Giriş: Kaynak: AA
Adıyaman'da 155 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 155 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar doğrultusunda farklı mahallelerdeki 155 ev karantinaya alındı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 5 Kasım 2020 Perşembe 14:51
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