Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba 17:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Adıyaman-Çelikhan yolu ağır taşıt trafiğine kapatıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sağanağın vurduğu Adıyaman-Çelikhan yolunun bir bölümü aşırı yağış nedeniyle ağır taşıt trafiğine kapatıldı.
Asrın felaketinden etkilenen Şanlıurfa ve Adıyaman'ı bu kez sel vurdu.
Sokaklar dereye dönüştü, araçlar sürüklendi. Suya kapılan 13 kişi hayatını kaybetti.
Sağanağın vurduğu Adıyaman-Çelikhan yolunun bir bölümü aşırı yağış nedeniyle ağır taşıt trafiğine kapatıldı.
Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar ekiplerin yardımıyla kurtarılmaya çalışılıyor.
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