Asrın felaketinden etkilenen Şanlıurfa ve Adıyaman'ı bu kez sel vurdu.

Sokaklar dereye dönüştü, araçlar sürüklendi. Suya kapılan 13 kişi hayatını kaybetti.

Sağanağın vurduğu Adıyaman-Çelikhan yolunun bir bölümü aşırı yağış nedeniyle ağır taşıt trafiğine kapatıldı.

Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar ekiplerin yardımıyla kurtarılmaya çalışılıyor.