ABD merkezli uluslararası gönüllü yardım kuruluşu World Central Kitchen, deprem bölgesinde dağıtım, yükleme ve mutfak ekipleriyle yemek hizmetine destek veriyor.

Yemekler Adıyaman Üniversitesi'nin kampüsünde hazırlanıyor. Sabah saatlerinde kamyonlara yüklenen yemekler, kentte 15 farklı noktada dağıtılıyor. Afet bölgelerinde günde 20 bin kişiye yemek dağıtılıyor.

Yemekler ABD'li aşçıların gözetiminde Türk aşçılar tarafından yapılıyor.

Üniversitenin Baş Aşçısı Ahmet Said Saygı, insanların özlediği yemekleri yapmak için elinden geleni yaptığını söyleyerek, "Malum çadır ortamı. Bunları yapamıyorlar. Mesela bugün orman kebabım var, bulgur pilavım var ve yanında meyve ikram ediyorum" dedi.

Türk aşçılarla çalışıyorlar

Aşçı Kate Dozıer, amaçlarının besin değeri yüksek yiyeceklerle dengeli bir beslenme sunmak olduğunu söylüyor.

"Dünya üzerinde nereye gidersek gidelim bulunduğumuz bölgede yaşayan insanların sevdiği ve bildiği yiyecekler yapmak. Onları ısıtıp rahatlatacak yiyecekler. Bu nedenle mutfağımızda türk aşçıların bulunması bizim için çok değerli. Bu sırada biz de türk mutfağıyla ilgili bir şeyler öğreniyoruz."

Yemek dağıtımı için tüm ekipman World Central Kitchen tarafından sağlanıyor.

World Central Kitchen Operasyon Direktörü Ozan Kılıç, "Mutfaktaki kazanlardan tutun da bütün her şeye a'dan z'ye kendi depolarından bizlere sağlanmış durumda. Ek olarak kendi yaptığımız yemeklerin yanında atıştırmalık olarak ya da ekmek arası şeklinde hiç ulaşamadığı özellikle çocukların olduğu yerlerde servis etmektedir" diye konuştu.

Kuruluş afet bölgelerinde hizmete açık restoranlarla partnerlik de yapıyor.