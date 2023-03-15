Şiddetli sağanağın etkili olduğu Bozova ilçesinde sel ve su baskını etkili oluyor. İlçedeki Yalıntaş deresinin taşması sonucu ilçeyi Hilvan'a bağlayan kara yolu su altında kaldı. Yol, çökmeler nedeniyle ulaşıma kapandı.

Öte yandan yolda sel sularına rağmen ilerlemeye çalışan Emin Ergün yönetimindeki tır, kontrolden çıkarak devrildi. Devrilme anı cep telefonlarıyla görüntülenen tır, sel sularına kapıldı. Ergün'ün kurtarılması ve tırın bulunması için Atatürk Barajı Gölü kıyısında botlarla arama kurtarma çalışması yapılıyor.

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, yaptığı açıklamada, iki gündür devam eden sağanağın sele dönüştüğünü, ekiplerin ihbarlara müdahale etmeye çalıştığını belirtti.

Sel nedeniyle Hilvan yolunda çökmeler oluştuğunu aktaran Aksoy, bölgeden geçerken çökme sonucu devrilen tırın gözden kaybolduğunu, dorsenin en son Fırat Nehri yakınlarında görüldüğüne ilişkin bilgiler geldiğini söyledi.

Arama kurtarma çalışmaları sırasında çantası bulunan tır sürücüsü Emin Ergün'ün dayısı Yusuf Ergün, yeğeninin Diyarbakır'a götürdüğü yükü boşalttıktan sonra tırla eve gelirken sele kapıldığını, sağ salim bulunması için dua ettiklerini söyledi.

Sürücünün yakınlarının bölgedeki bekleyişi sürüyor.

Kaymakam ve Belediye Başkanı bölgede incelemeler yaptı

Bozova Kaymakamı Akın Oruç ile Belediye Başkanı Suphi Aksoy da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Sürücünün yakınlarıyla görüşen Kaymakam Oruç, dron, bot ve karada jandarma tarafından geniş çaplı arama kurtarma çalışması yürütüldüğünü kaydetti.

Oruç, Bozova'ya ayrıca Ankara'dan da destek ekip istediklerini belirtti.