Türkiye
Adana'daki hastanede sıra gecesi eğlencesi iddiasına soruşturma25 Eylül 2019 Çarşamba 13:36 - Son Güncelleme 25 Eylül 2019 Çarşamba 15:12
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yemekhanesinde düzenlendiği iddia edilen müzikli eğlenceyle ilgili soruşturma açıldı.
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yemekhanesinde öğle arasında "Urfa sıra gecesi" tarzı eğlence düzenlendiği, hastane personelinin de dans ettiği yönünde bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar üzerine Valilik harekete geçti.
Yapılan inceleme sonrası konuyla ilgi idari soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: soruşturma sıra gecesi müzikli eğlence hastane dans Adana