Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yemekhanesinde öğle arasında "Urfa sıra gecesi" tarzı eğlence düzenlendiği, hastane personelinin de dans ettiği yönünde bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar üzerine Valilik harekete geçti.

Yapılan inceleme sonrası konuyla ilgi idari soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA