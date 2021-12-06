Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 18:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'daki denetimlerde ruhsatsız 80 silah ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde ruhsatsız 80 silah ele geçirilirken, aranan 346 kişi de yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde denetim yaptı.
Denetimlerde, ruhsatsız 80 tabanca ile bunlara ait çok sayıda mühimmat bulundu.
Ekipler ayrıca 3 otomobil, 14 motosiklet ve 2 elektrikli bisikletin çalıntı olduğunu belirledi.
Farklı suçlardan aranan 346 kişi de denetimlerde yakalandı.
Yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı tespit edilen 5 iş yeriyle ilgili de işlem başlatıldı.
Etiketler: Adana Bireysel Silahlanma Denetim Polis
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