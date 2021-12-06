İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde denetim yaptı.

Denetimlerde, ruhsatsız 80 tabanca ile bunlara ait çok sayıda mühimmat bulundu.

Ekipler ayrıca 3 otomobil, 14 motosiklet ve 2 elektrikli bisikletin çalıntı olduğunu belirledi.

Farklı suçlardan aranan 346 kişi de denetimlerde yakalandı.

Yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı tespit edilen 5 iş yeriyle ilgili de işlem başlatıldı.