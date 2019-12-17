Türkiye
Adana'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı17 Aralık 2019 Salı 18:22 - Son Güncelleme 17 Aralık 2019 Salı 19:42
Adana'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nın merkez Seyhan ilçesi Yolgeçen Mahallesi yakınında aynı yönde giden 2 vinç, 2 kamyonet ve 3 otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşım sağlanamayan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Kaynak: AA
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