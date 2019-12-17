Türkiye
Suriye sınırına arazi aracı ve mühimmat takviyesi17 Aralık 2019 Salı 18:07 - Son Güncelleme 17 Aralık 2019 Salı 18:17
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere arazi aracı ve mühimmat takviyesi yapıldı.
[Fotoğraf: AA]
Farklı bölgelerdeki birliklerden Kilis'e gönderilen ve sınır hattında bekletilen arazi aracı ve mühimmat yüklü tırlardan oluşan askeri konvoy, Gaziantep istikametine hareket etti.
Güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoyun, Şanlıurfa'nın Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere gönderildiği öğrenildi.
Kaynak: AA
Etiketler: suriye sınırı tsk Kilis mühimmat arazi aracı