Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da yılbaşından bu yana 125 bin litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'da yılbaşından bu yana düzenlenen 101 operasyonda 125 bin 161 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi, 100 şüpheli gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte ve kaçak içki ticareti yapanlara yönelik yılın 10 ayında 101 operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, 125 bin 161 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi, 100 zanlı gözaltına alındı.
Zanlılardan 3'ü tutuklandı, birçoğu adli kontrol şartıyla olmak üzere 97'si serbest bırakıldı.
Etiketler: Sahte Alkol Sahte İçkiSon Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 10:46
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