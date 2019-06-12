Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekip, yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheliye ait eve operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 900 gram esrar, kırmızı ve yeşil reçeteyle satılan uyuşturucu etkili bin 775 hap, ruhsatsız tabanca ile bu silaha ait 124 mermi ele geçirildi, zanlılar Mahfuz Ş, Bülent C. ve Ramazan E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mahfuz Ş. ve Bülent C. tutuklandı, Ramazan E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA