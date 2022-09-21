Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 03:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotograf: AA]
Adana'nın Kozan ilçesinde traktörün yol kenarına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde Cahit B. yönetimindeki traktör, Düzağaç Mahallesi'nde seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, yolcu konumunda bulunan Ferhat Şahbaz sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan sürücü Cahit B. de sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Adana Trafik Trafik Kazası
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