Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 03:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa’da otomobil park halinde araçlara çarptı: 4 yaralı
[Fotograf: AA]
Manisa’nın Yunusemre ilçesinde park halindeki araçlara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Manisa’nın Yunusemre ilçesinde Yaşar A.’nın kullandığı otomobil Merkez Efendi Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle park halindeki 4 araca çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri sürücü Yaşar A. ve aynı araçtaki 3 yolcuyu Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırdı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza sonrası araçlarda maddi hasar oluştu.
Etiketler: Manisa Trafik Kazası
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