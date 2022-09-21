Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 03:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Esenyurt’ta okul servisi ile motosiklet çarpıştı: Baba ile oğlu hayatını kaybetti
[Fotograf: TRT Haber]
Esenyurt’ta, okul servisi ile sepetli motosikletin çarpıştığı kazada 3 yaşındaki çocuk ile babası hayatını kaybetti.
Esenyurt’ta, Levent G.'nin kullandığı okul servisi ile Rakam E. yönetimindeki sepetli motosiklet çarpıştı.
Kazada, Rakam E. ile kağıt ve hurda konulan sepette bulunan 3 yaşındaki oğlu Hüseyin E. ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Hüseyin E'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Baba Rakam E. ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
İncelemelerin tamamlanması ve belediye ekiplerinin yol üzerindeki çalışmasının ardından caddedeki trafik normale döndü.
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