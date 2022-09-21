Hatay'ın merkez Defne ilçesinde Antakya-Samandağ çevre yolunun Çekmece mevkisinde Hilmi D. yönetimdeki otomobil seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aracın içinde sıkışan sürücü Hilmi D. olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralı sürücü 112 Acil Servis ekipleri tarafından Hatay Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Hilmi D. burada yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.