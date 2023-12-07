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Türkiye
AA 07.12.2023 00:53

Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotograf: DHA]

Enescan Uygun idaresindeki otomobil, Kozan-Feke kara yolu Durmuşlu Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen Cihan Ersin'in kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Cihan Ersin ile otomobilde bulunan Cemre Ersin, Can Ersin, Fatma Kübra Kaymaz yaralandı.

Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Cemre Ersin, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Cemre Ersin, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan 3 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Adana Trafik Kazası
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