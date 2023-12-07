Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Enescan Uygun idaresindeki otomobil, Kozan-Feke kara yolu Durmuşlu Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen Cihan Ersin'in kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Cihan Ersin ile otomobilde bulunan Cemre Ersin, Can Ersin, Fatma Kübra Kaymaz yaralandı.
Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Cemre Ersin, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Cemre Ersin, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazada yaralanan 3 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.