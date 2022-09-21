Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 04:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da tır ile pikabın çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: DHA]
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde tır ve pikabın çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
Adana'nın Sarıçam ilçesinde K.A. yönetimindeki tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Suluca mevkisinde pikapla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, pikapta bulunan Elif Mura ile kimliği henüz tespit edilemeyen erkek olduğu öğrenilen bir kişi ağır yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri otoyolda çevre güvenliği aldıktan sonra kaza yerinde inceleme yaptı.
İki yaralı da hastanelerde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hayatını kaybeden Elif Mura'nın hamile olduğu tespit edildi.
Polis, tır sürücüsünü gözaltına aldı.
Etiketler: Adana Trafik Kazası
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