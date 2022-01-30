Haber Giriş: 30 Ocak 2022 Pazar 09:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da tarihi eser ve kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da gümrük kaçağı 33 cep telefonu ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 55 obje ele geçirildi. Olayda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı ürün ve tarihi eser satışı yapıldığı ileri sürülen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, 33 gümrük kaçağı cep telefonu, 30 kablosuz kulaklık ve 55 tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje ele geçirildi.
Polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: Adana Kaçakçılık Tarihi Eser
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