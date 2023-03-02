Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe 07:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da silahlı saldırı: 2 yaralı
Adana'da berber dükkanında silahlı saldırı sonucu yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.
Adana'da berber dükkanına gelen bir kişi, iş yerindeki N.K. ve K.K'ye tabancayla ateş ederek kaçtı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan iki kişi, ambulanslarla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis, eşkalini tespit ettiği şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Adana
Son Haberler
- 07:33
- 07:20
- 06:59
- 06:49
- 06:07
Sıradaki Haber
Çekici ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz