Adana'da berber dükkanına gelen bir kişi, iş yerindeki N.K. ve K.K'ye tabancayla ateş ederek kaçtı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan iki kişi, ambulanslarla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, eşkalini tespit ettiği şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.