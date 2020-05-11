Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Adana'da silah kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah ticareti yaptığını belirlediği kişileri takibe aldı.
Ekipler, tespit ettiği adreslere düzenlediği operasyonlarda ruhsatsız 17 tabanca ve 2 av tüfeği ile bu silahlara ait 16 şarjör, 12 mermi, 13 kartuş ele geçirdi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlılar, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Etiketler: silah operasyon kaçakçılık gözaltıSon Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 10:04
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