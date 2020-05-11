Haber Giriş: Kaynak: AA
Batman'da mantardan zehirlenen aile hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: AA]
Batman'da yaşayan 3 kişilik aile iftardan sonra şiddetli mide bulantısı geçirince bölge hastanesine götürüldü. Ailenin yedikleri mantardan zehirlendikleri belirlendi.
Batman'ın Üçyol köyünde yaşayan Demir ailesi,iftar yemeğinde araziden topladığı mantarları yedi.
Yemeğin ardından mide bulantısı ve yüksek ateş şikayetiyle 112 Sağlık ekiplerince Gerçüş Devlet Hastanesine buradan da Batman Bölge Hastanesine sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Tedavi altına alınan 3 kişilik ailenin mantardan zehirlendiği öğrenildi.
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