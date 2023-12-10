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Türkiye
AA 10.12.2023 22:38

Adana'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Adana'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü
[Fotograf: AA]

Adana'da sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen otomobil, Ahmet Zembilci Bulvarı'nda park halindeki tıra arkadan çarptı.

Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 1'inin yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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