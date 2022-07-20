Haber Giriş: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 16:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.
Baklalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 hava aracı ve çok sayıda arazöz sevk edildi.
Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Adana Yangın Orman Yangını
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